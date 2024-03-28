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Смертельна ДТП: на Чернігівщині 23-річний водій Renault Scenic в’їхав у споруду непрацюючого блокпоста

Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію «102».

Смертельна ДТП: на Чернігівщині 23-річний водій Renault Scenic в’їхав у споруду непрацюючого блокпоста
Фото: Поліція Чернігівської області

Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Корюківському районі. 

Вчора, близько 21-ї години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на виїзді з міста Корюківка сталася дорожньо-транспортна пригода. 

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста. Внаслідок автопригоди водій загинув. 

Слідчий Корюківського районного відділу поліції розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.

Два тижні тому на Прикарпатті автобус потрапив у ДТП. Три людини загинули, є травмовані. Аварія трапилася на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів.

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