Головне за ніч та ранок четверга, 28 березня: атака на Одесу, обстріли Сумщини, рішення Ради оборони Києва

Нічна повітряна атака, 60 бойових зіткнень, понад 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 28 березня російська армія атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. Ворог випустив три крилаті ракети Х-22 і одну протирадіолокаційну Х-31П з акваторії Чорного моря, зенітні керовані ракети С-300 з окупованої території Донецької області і 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму.

Захисникам вдалося збити 26 ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах. До відбиття удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", – йдеться у повідомленні.

Атак безпілотниками вночі зазнали Харків і Запоріжжя. У Запоріжжі поранені дві жінки.

Російська окупаційна армія вночі та зранку обстріляла Одеську область ракетами різних типів та "шахедами".

На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одеської області, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Близько третьої години ночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Два "шахеди" знищили сили ППО. На щастя, люди не постраждали.

Вранці ворог завдав ракетних ударів. Попередньо – без постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи зі займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 780 окупантів, 10 танків. Від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.

Рада оборони Києва провела невідкладне засідання щодо безпеки в місті. Приводом для нього стали заяви російської влади щодо намірів збільшити кількість ракетних атак.

Наміри підтверджують останні ракетні удари з застосуванням озброєння, яке має найкоротший час прильоту, вважають у Київській міській військовій адміністрації. У повідомленні КМВА йдеться, що не виключені загрози спроб проникнення на територію Києва диверсантів і залучення агентів спецслужб Росії та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Рада Оборони Києва вирішила зокрема невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів у Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Які ще рішення ухвалено – в новині.

Комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу у Харкові.

Вплив атаки на об'єкти генерації та магістральні підстанції, за словами урядовця, відчули у 12 областях. Проте ворог прагнув не просто влучити у якісь конкретні ТЕЦ, а повністю залишити Україну без світла.

Міністр назвав цей удар по енергетиці найбільшим з часу початку повномасштабної війни. У 2022-2023 роках за раз росіяни використовували близько 100 засобів ураження, у цьому ж випадку – 150.

Однак є й хороші новини: система виявилася стабільною і цілісною.

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