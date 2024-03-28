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​Судитимуть працівника ТЦК і правоохоронця, які на Одещині торгували "білими квитками"

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 тис. доларів США.

​Судитимуть працівника ТЦК і правоохоронця, які на Одещині торгували "білими квитками"
Працівник ТЦК допомагав ухилятися від мобілізації
Фото: ДБР

Завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. 

Як зазначили у ДБР, працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав "вибір": оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 тис. доларів США.

Працівник ТЦК продавав &quot;білі квитки&quot;
Фото: ДБР
Працівник ТЦК продавав "білі квитки"

Фігуранти відсторонені від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У лютому ДБР завершило досудове розслідування безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку викрили наприкінці 2023 року. У схемі були залучені посадовці 9 військкоматів Києва та області, спільники з інших областей України.

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