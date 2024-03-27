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$10 тисяч за непридатність до служби: На Хмельниччині викрито працівника ТЦК та лікаря-стоматолога

Обох наразі відправили під варту з правом внесення застави.

$10 тисяч за непридатність до служби: На Хмельниччині викрито працівника ТЦК та лікаря-стоматолога
Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області викрили на корупційній схемі викрито працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та лікаря-стоматолога приватної лікарні, які допомагали ухилянтам отримати рішення щодо непридатності до військової служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За свої "послуги" брали 10 тисяч доларів.

Наразі обом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (замах на зловживання впливом, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Раніше на Одещині голова ВЛК отримав підозру у продажі довідок про “непридатність”.

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