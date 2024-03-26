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САП: Двоє депутатів Сумської облради пропонували $100 тис керівнику міської адміністрації Сум

Все для того, аби очільник МВА Сум об'єднав два медзаклади і поставив головлікарем одного з депутатів.

САП: Двоє депутатів Сумської облради пропонували $100 тис керівнику міської адміністрації Сум
Хабар

На Сумщині викрили двох депутатів облради, які за 100 тисяч доларів намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації. Нині цю посаду обіймає Олексій Дрозденко.

Затримання під час надання хабара
Затримання під час надання хабара

Хабар
Хабар

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, один із депутатів - головний лікар місцевого медичного закладу. Він і напарник пропонували керівнику МВА об'єднати два медзаклади (що означало б збільшення фінансування установи) і залишити на новій посаді головлікаря (останні і пропонував хабар).

Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Депутатів піймали "на гарячому", коли вони принесли Дрозденку 50 тисяч доларів. 

За даними САП, попередня правова кваліфікація дій затриманих – ст. 369 КК України.

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