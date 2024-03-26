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Херсонська прокуратура повідомила про трьох поранених у Бериславі

Загарбники скидали на людей вибухівку з дронів.

Херсонська прокуратура повідомила про трьох поранених у Бериславі
Наслідки російських обстрілів Херсонщини 26 березня 2024 року

26 березня російські військовослужбовці обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів області. За попередніми даними, ворог бив з артилерії, РСЗВ, дронів і танка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Місто Берислав росіяни декілька раз атакували дронами. Унаслідок скидання вибухівки поранення різного ступеня тяжкості отримали троє місцевих жителів. Усіх їх доставили до лікарні.

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