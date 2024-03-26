Херсонська прокуратура повідомила про трьох поранених у Бериславі

26 березня російські військовослужбовці обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів області. За попередніми даними, ворог бив з артилерії, РСЗВ, дронів і танка.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Місто Берислав росіяни декілька раз атакували дронами. Унаслідок скидання вибухівки поранення різного ступеня тяжкості отримали троє місцевих жителів. Усіх їх доставили до лікарні.
- Херсонська ОВА спершу повідомила про одного потерпілого.
- Згодом стало відомо про те, що рашисти атакували двома FPV-дронами автобус, який віз гуманітарну допомогу. На щастя, водій і пасажири залишилися живі.