Херсонська прокуратура повідомила про трьох поранених у Бериславі

Загарбники скидали на людей вибухівку з дронів.

26 березня російські військовослужбовці обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів області. За попередніми даними, ворог бив з артилерії, РСЗВ, дронів і танка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Місто Берислав росіяни декілька раз атакували дронами. Унаслідок скидання вибухівки поранення різного ступеня тяжкості отримали троє місцевих жителів. Усіх їх доставили до лікарні.