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До 12 років тюрми засудили колаборанта з Ізюма, який працював на росіян під час окупації міста

Він допомагав загарбникам фабрикувати "справи" проти учасників руху опору в регіоні.

До 12 років тюрми засудили колаборанта з Ізюма, який працював на росіян під час окупації міста
Фото: Макс Требухов

12 років тюрми отримав колаборант, який після окупації Ізюма добровільно вступив до окупаційної "філії" російського МВФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадник спочатку став "дільничим", а згодом - "інспектором дорожньо-патрульної служби" російської псевдоустанови. Він отримав формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення" і допомагав загарбникам фабрикувати "справи" проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього колаборант здавав російським окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті, також об’їжджав територію громади та слідкував за дотриманням заборони від окупаційної адміністрації щодо проведення масових зібрань.

Під час таких рейдів росіяни посеред вулиці ув’язнювали учасників проукраїнських акцій та відвозили їх до російських катівень.

Після звільнення Ізюма колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути покарання. Проте його викрили під час стабілізаційних заходів. Коли у нього провели обшуки, то виявили і вилучили "посвідчення МВС РФ" та інші докази незаконної діяльності.

Поплічник окупантів пішов на співпрацю зі слідством. Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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