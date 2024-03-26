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ДІАМ пішла в суд через порушення на будівництві біля Солом’янського парку в Києві

Виявили низку порушень при видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

ДІАМ пішла в суд через порушення на будівництві біля Солом’янського парку в Києві
Будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку в Києві
Фото: Мінінфраструктури України

Держінспекція архітектури та містобудування звернулася до суду через порушення на обʼєкті за адресою вул. Шаповала 1-3 у Києві.

По це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За цією адресою триває будівництво багатоповерхового житлового комплексу CitiZen безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку.

"У ході державного архітектурно-будівельного нагляду щодо дотримання Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності була виявлена низка порушень при видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва", - зазначили в міністерстві.

15 березня вирішили зупинити дії містобудівних умов та обмежень для цього об’єкта будівництва, а також подали до Київського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання протиправними та незаконними дій КМДА щодо видачі містобудівних умов та обмежень і відповідно – їхнього скасування, додали в Мінінфраструктури.

  • На початку цього місяця ДІАМ анонсувала перевірки на двох резонансних обʼєктах у Києві: келій Братського монастиря і будівництва на межі Солом’янського парку.
  • За словами жителів, унаслідок діяльності забудовника на Шаповала відбувся зсув ґрунту і обвал однієї з центральних алей парку в будівельний котлован.
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