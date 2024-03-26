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У Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня

Вже з четверга місто розпочне процес відключення будівель від опалення.

У Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики, повідомив мер столиці. 

Таким чиом вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель. 

Мер нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів. 

Він зазначив, що дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям  міста – зекономити на сплаті за опалення.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

Також мер столиці зауважив, що Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення попри колосальні ризики та ворожі обстріли.

Минулого тижня голова “Нафтогазу” заявив, що Україна завершить опалювальний сезон достроково. Також очільник компанії заявив, що Україна спокійно пережила зиму.

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