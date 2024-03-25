У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон

Таке рішення було прийнято з огляду на суттєве підвищення показників температури.

Міська влада Краматорська у Донецькій області вирішила, що опалювальний сезон у місті завершиться у ніч з 28 на 29 березня.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міськради.

Таке рішення було прийнято з огляду на суттєве підвищення показників температури. Також таке рішення дозволить заощадити на платіжках мешканцям міста.

Водночас, в управляючих компаніях міста наголошують, що сплата за послугу з управління багатоквартирними будинками вкрай низька.

Якщо ситуація не зміниться, надавати послуги буде важче.