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У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон

Таке рішення було прийнято з огляду на суттєве підвищення показників температури.

У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон
У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон
Фото: unian.net

Міська влада Краматорська у Донецькій області вирішила, що опалювальний сезон у місті завершиться у ніч з 28 на 29 березня.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міськради.

Таке рішення було прийнято з огляду на суттєве підвищення показників температури. Також таке рішення дозволить заощадити на платіжках мешканцям міста.

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Водночас, в управляючих компаніях міста наголошують, що сплата за послугу з управління багатоквартирними будинками вкрай низька. 

Якщо ситуація не зміниться, надавати послуги буде важче.

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