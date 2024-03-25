У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон

Міська влада Краматорська у Донецькій області вирішила, що опалювальний сезон у місті завершиться у ніч з 28 на 29 березня.
Про це повідомила пресслужба Краматорської міськради.
Таке рішення було прийнято з огляду на суттєве підвищення показників температури. Також таке рішення дозволить заощадити на платіжках мешканцям міста.
Водночас, в управляючих компаніях міста наголошують, що сплата за послугу з управління багатоквартирними будинками вкрай низька.
Якщо ситуація не зміниться, надавати послуги буде важче.
- Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, будуть ухвалювати окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.
- Голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов повідомив, що цього року Україна завершить опалювальний сезон достроково.