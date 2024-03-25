В Києві завершилась пошуково-рятувальна операція у художній академії імені Бойчука

Бійці ДСНС закінчили роботи на місці зруйнованого приміщення художньої академії імені Бойчука в столиці.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було 2 особи”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.
Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій.
На місці обстрілів працювали 86 рятувальників та 16 одиниць техніки.
- У Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише декількох хвилин. Відомо про падіння уламків у Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому районах.
- Внаслідок цього удару зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.
- Студенти і викладачі не встигли дійти до укриттів, оскільки перші вибухи пролунали через декілька секунд після тривоги. Уламки ракет впали в сусідні приміщення.
- Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.