В Києві завершилась пошуково-рятувальна операція у художній академії імені Бойчука

Бійці ДСНС закінчили роботи на місці зруйнованого приміщення художньої академії імені Бойчука в столиці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було 2 особи”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.

Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій.

На місці обстрілів працювали 86 рятувальників та 16 одиниць техніки.