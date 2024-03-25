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В Києві завершилась пошуково-рятувальна операція у художній академії імені Бойчука

Двох поранених людей шпиталізували.

В Києві завершилась пошуково-рятувальна операція у художній академії імені Бойчука
Зруйнована уламками російської ракети частина академії ім. Бойчука
Фото: Пресслужба ДСНС Києва

Бійці ДСНС закінчили роботи на місці зруйнованого приміщення художньої академії імені Бойчука в столиці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було 2 особи”, - йдеться у повідомленні. 

Крім того, 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.

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Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій.

На місці обстрілів працювали 86 рятувальників та 16 одиниць техніки.

  • У Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише декількох хвилин. Відомо про падіння уламків у Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому районах. 
  • Внаслідок цього удару зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. 
  • Студенти і викладачі не встигли дійти до укриттів, оскільки перші вибухи пролунали через декілька секунд після тривоги. Уламки ракет впали в сусідні приміщення. 
  • Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.
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