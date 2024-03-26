Слідство встановило, що окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України заявила, що запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті Укрзалізниці. У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримали двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ просто на місці події.

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановила Служба безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше цього місяця контррозвідка СБУ запобігла російській диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Харківській області. У результаті спецоперації затримано ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції.