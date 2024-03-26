Окупанти на Сумщині пошкодили Центр дитячої та юнацької творчості

Всього окупанти 7 разів обстріляли Сумщину із застосуванням авіації, мінометів та артилерії.

Російська армія вночі та зранку 7 разів обстріляла Сумську область. Зокрема, ворог застосовував авіацію, бив із мінометів та артилерії. Від обстрілів постраждав Центр дитячої та юнацької творчості.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.

У Білопільська громада росіяни здійснили авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (10 вибухів).

У Хотінській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).

З трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей.