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Окупанти на Сумщині пошкодили Центр дитячої та юнацької творчості

Всього окупанти 7 разів обстріляли Сумщину із застосуванням авіації, мінометів та артилерії.

Окупанти на Сумщині пошкодили Центр дитячої та юнацької творчості
Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року(фото ілюстративне)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російська армія вночі та зранку 7 разів обстріляла Сумську область. Зокрема, ворог застосовував авіацію, бив із мінометів та артилерії. Від обстрілів постраждав Центр дитячої та юнацької творчості.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.

У Білопільська громада росіяни здійснили авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (10 вибухів).

У Хотінській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).

З трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей.

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