Із трьох населених пунктів Сумщини примусово евакуюють дітей

З трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей.
Як пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
"Дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками буде евакуйовано до місць безпечного розміщення", — ідеться у повідомленні.
54 дитини планують евакуювати до різних областей, які висловили готовність їх прийняти.
Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території Сумської області, зафіксовано 257 ударів.