Із трьох населених пунктів Сумщини примусово евакуюють дітей

54 дітей евакуюють в інші регіони.

З трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області через безпекову ситуацію примусово евакуюють дітей.

Як пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками буде евакуйовано до місць безпечного розміщення", — ідеться у повідомленні.

54 дитини планують евакуювати до різних областей, які висловили готовність їх прийняти.

Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території Сумської області, зафіксовано 257 ударів.