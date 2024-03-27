Головне за ніч та ранок середи, 27 березня: бої на Лиманському та Новопавлівському напрямках, звіт місії ООН з прав людини

Нічна повітряна атака, 67 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Лиманському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, обіцянки Пентагону, збірна України з футболу – у фіналі Євро-2024.

Сьогодні вночі росіяни атакували українські міста безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

Командування Повітряних сил вночі повідомляло про активність ворожих дронів у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей. Декілька безпілотників також рухалися з Сумської області через Харківську у напрямку на Дніпропетровщину.

За уточненими даними від командувача Повітряних сил Миколи Олещука, окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із Курської області. Десять безпілотників збили в Харківській, Сумській та Київській областях.

Сьогодні зранку спостерігалася активність розвідувальних БпЛА на півдні Сумщини, а також на Запоріжжі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 67 бойових зіткнень.

Загалом минулої доби ворог завдав п'ятьох ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1030 окупантів, 11 танків, 9 бронемашин, 27 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 439 190 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 страти окупантами 32-ох українських військовополонених.

Зазначається, що ці 32 страти були задокументовані у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. Місія провела незалежну верифікацію у трьох зі згаданих випадків.

Експерти Місії ООН провели інтерв’ю з 60 нещодавно звільненими з російського полону українськими військовими. Голова Місії ООН Даніель Белль розповіла, що практично в кожному інтерв’ю респонденти розповідали про катування полонених з боку російських військових та посадовців. Росіяни для цього застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

"Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги", – додала Даніель Белль.

У звіті також наведена інформація про насильство окупаційної російської адміністрації щодо жителів тимчасово окупованих територій України. Йдеться про вбивства цивільних, свавільні затримання та обмеження свободи висловлювання поглядів. Зокрема за три місяці через насильство, пов’язане з війною, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені.

Крім того, значна інтенсифікація російських обстрілів снарядами та баражуючими боєприпасами з кінця грудня по січень призвела до різкого збільшення кількості втрат серед цивільного населення у віддалених від лінії фронту районах.

У міністерстві оборони США прокоментували інцидент із входженням російської крилатої ракети до повітряного простору Польщі під час масованої атаки на Україну.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що "в разі нападу на союзника НАТО, що ми, звичайно, не хотіли б бачити, ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу". Проте пріоритетним у питанні протистояння ракетним ударам РФ залишається озброєння України. У Пентагоні чекають, коли для цього буде розблоковано проєкт про безпекові кошти, який все ще не може остаточно схвалити Конгрес.

"Щойно ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням, то продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою", – стверджують у відомстві.

Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024. У Вроцлаві перемогою українців 2:1 закінчився матч футбольних збірних України та Ісландії.

Рахунок на 30-й хвилині відкрили ісландці, відзначився Гудмундссон.

На 54-й хвилині Циганков зрівняв рахунок, а на 84-й Мудрик здобув перемогу для збірної України і вивів її у фінальну частину Євро-2024.

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