Жінка з інвалідністю пропонувала фіктивний шлюб, щоб допомогти “клієнту” виїхати за кордон

Співробітники поліції розкрили чергову схему для виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала укласти “клієнтам” шлюб за $10 000. Надалі, псевдонаречений мав перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю”, - йдеться у повідомленні.

Втім, “весільний бізнес” провалився, оскільки правоохоронці затримали організаторку незаконної схеми після отримання нею частини грошей.

Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.