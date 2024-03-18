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Правоохоронці викрили жінку з інвалідністю, яка пропонувала допомогти “клієнту” виїхати за кордон

Ціна фіктивного шлюбу склала 10 тисяч доларів.

Правоохоронці викрили жінку з інвалідністю, яка пропонувала допомогти “клієнту” виїхати за кордон
Жінка з інвалідністю пропонувала фіктивний шлюб, щоб допомогти “клієнту” виїхати за кордон
Фото: Скріншот з відео

Співробітники поліції розкрили чергову схему для виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала укласти “клієнтам” шлюб за $10 000. Надалі, псевдонаречений мав перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю”, - йдеться у повідомленні. 

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Втім, “весільний бізнес” провалився, оскільки правоохоронці затримали організаторку незаконної схеми після отримання нею частини грошей.

Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

  • Служба безпеки України заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації і незаконного виїзду призовників за кордон.
  • Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Чоловік відправляв у “відрядження” бажаючих втекти за кордон.
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