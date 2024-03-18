Співробітники поліції розкрили чергову схему для виїзду чоловіків за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Жінка, маючи групу інвалідності, пропонувала укласти “клієнтам” шлюб за $10 000. Надалі, псевдонаречений мав перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю”, - йдеться у повідомленні.
Втім, “весільний бізнес” провалився, оскільки правоохоронці затримали організаторку незаконної схеми після отримання нею частини грошей.
Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
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