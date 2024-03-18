Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
ГоловнаСуспільствоВійна

“Армія дронів” за два тижні знищила та уразила сотні одиниць техніки росіян

Зокрема, “Армія дронів” вразила 88 танків.

“Армія дронів” за два тижні знищила та уразила сотні одиниць техніки росіян
Український пілот безпілотника за роботою
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Ударні підрозділи БпЛА за два тижні знищили або уразили сотні одиниць техніки окупаційних військ, десятки складів боєприпасів та палива, а також більше 180 окупантів. 

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію”, - написав Федоров. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За два тижні українські захисники за допомогою “Армії дронів” поцілили:

  • 88 танків; 
  • 174 бойові броньовані машини; 
  • 180 вантажівок;
  • 42 САУ;
  • 133 гармати;
  • 6 засобів ППО;
  • 382 опорних пункти;
  • 183 окупантів;
  • 28 складів боєприпасів та палива та інше. 

Підкреслюється, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

“Армія дронів” поцілила сотні одиниць техніки РФ
Фото: Михайло Федоров
“Армія дронів” поцілила сотні одиниць техніки РФ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies