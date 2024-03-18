“Армія дронів” за два тижні знищила та уразила сотні одиниць техніки росіян

Ударні підрозділи БпЛА за два тижні знищили або уразили сотні одиниць техніки окупаційних військ, десятки складів боєприпасів та палива, а також більше 180 окупантів.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

“Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію”, - написав Федоров.

За два тижні українські захисники за допомогою “Армії дронів” поцілили:

88 танків;

174 бойові броньовані машини;

180 вантажівок;

42 САУ;

133 гармати;

6 засобів ППО;

382 опорних пункти;

183 окупантів;

28 складів боєприпасів та палива та інше.

Підкреслюється, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.