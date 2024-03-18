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Сапери ДСНС на Херсонщині знешкодили більше 42 тисяч вибухонебезпечних предметів

Бійці ДСНС обстежили понад 13 тис. га території.

Сапери ДСНС на Херсонщині знешкодили більше 42 тисяч вибухонебезпечних предметів
Заміновані українські території (архівне фото)
Фото: Генштаб

Сапери ДСНС продовжують розміновувати території Херсонської області, де велись активні бойові дії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії сапери ДСНС України знешкодили у Херсонській області 42 806 вибухонебезпечних предметів.

Всього за цей час на Херсонщині саперів ДСНС залучали 11 012 разів.

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З 24 лютого 2022 року бійці ДСНС обстежили понад 13 тис. га території.

  • На Херсонщині поблизу села Андріївка Калинівської громади  24-річний чоловік натрапив на російську міну в полі. Внаслідок детонації постраждалий отримав численні травми.
  • На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій. Чоловік на тракторі наїхав на міну та підірвався.
  • У Бериславському районі Херсонської області місцевий житель підірвався на російській міні.
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