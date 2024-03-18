Сапери ДСНС на Херсонщині знешкодили більше 42 тисяч вибухонебезпечних предметів

Сапери ДСНС продовжують розміновувати території Херсонської області, де велись активні бойові дії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії сапери ДСНС України знешкодили у Херсонській області 42 806 вибухонебезпечних предметів.

Всього за цей час на Херсонщині саперів ДСНС залучали 11 012 разів.

З 24 лютого 2022 року бійці ДСНС обстежили понад 13 тис. га території.