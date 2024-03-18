Росіяни за день обстріляли 11 громад Сумщини

Сьогодні, 18 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 214 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни вдарили дронами-камікадзе, артилерією та мінометами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала з міномету, артилерії, СПГ та танком.

По Великописарівській громаді росіяни завдали ударів КАБами, ракетами, артилерією та мінометами.

Хотінську, Шалигинську та Миропільську громади російські військові обстріляли з мінометів.

Також з мінометів та артилерії окупанти вдарили по Юнаківській та Краснопільській громадам.

Конотопську та Миколаївську громади армія РФ обстріляла ракетами, а Есманьську - зі стрілецької зброї.