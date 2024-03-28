Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
ГоловнаСвіт

Помер відомий психолог і лауреат Нобелівської премії Даніель Канеман

Він був піонером теорій поведінкової економіки, які сильно вплинули на дисципліну.

Помер відомий психолог і лауреат Нобелівської премії Даніель Канеман
Даніель Канеман і президент США Барак Обама, 2013 рік
Фото: EPA/UPG

У віці 90 років помер американсько-ізраїльський психолог Даніель Канеман − піонер теорій поведінкової економіки, які сильно вплинули на дисципліну, і які принесли йому Нобелівську премію.

Про це пише The Guardian.

Канеман, автор бестселера “Мислення, швидке й повільне”, заперечував тезу про те, що поведінка людей ґрунтується на раціональному процесі прийняття рішень, а не на інстинкті.

У 2002 році Канеман він отримав меморіальну Нобелівську премію з економічних наук на знак визнання важливості його досліджень в галузі психології та економіки.

Підписуйтесь на наш Google News

Канеман і його давній колега, ізраїльський психолог Амос Тверскі змінили сферу економіки, яка до їхніх праць здебільшого припускала, що люди були “раціональними акторами”, здатними чітко оцінювати вибір, наприклад, яку машину купити чи на яку роботу погодитися. Дослідження науковців було зосереджено на тому, наскільки процес прийняття рішень залежить від прихованих примх і розумових здібностей, які можуть спотворювати наші думки ірраціональними, але передбачуваними способами.

Канеман народився в Тель-Авіві і проходив службу в Ізраїлі в 1950-х роках.

Його родина не розголошує місце чи причину смерті. Науковець Стівен Пінкер одного разу назвав Канемана “найвпливовішим психологом у світі”.

  • Два тижні тому у Парижі помер колишній французький сенатор Філіпп де Голль, син генерала Шарля де Голля.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies