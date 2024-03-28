Помер відомий психолог і лауреат Нобелівської премії Даніель Канеман

Він був піонером теорій поведінкової економіки, які сильно вплинули на дисципліну.

У віці 90 років помер американсько-ізраїльський психолог Даніель Канеман − піонер теорій поведінкової економіки, які сильно вплинули на дисципліну, і які принесли йому Нобелівську премію.

Про це пише The Guardian.

Канеман, автор бестселера “Мислення, швидке й повільне”, заперечував тезу про те, що поведінка людей ґрунтується на раціональному процесі прийняття рішень, а не на інстинкті.

У 2002 році Канеман він отримав меморіальну Нобелівську премію з економічних наук на знак визнання важливості його досліджень в галузі психології та економіки.

Канеман і його давній колега, ізраїльський психолог Амос Тверскі змінили сферу економіки, яка до їхніх праць здебільшого припускала, що люди були “раціональними акторами”, здатними чітко оцінювати вибір, наприклад, яку машину купити чи на яку роботу погодитися. Дослідження науковців було зосереджено на тому, наскільки процес прийняття рішень залежить від прихованих примх і розумових здібностей, які можуть спотворювати наші думки ірраціональними, але передбачуваними способами.

Канеман народився в Тель-Авіві і проходив службу в Ізраїлі в 1950-х роках.

Його родина не розголошує місце чи причину смерті. Науковець Стівен Пінкер одного разу назвав Канемана “найвпливовішим психологом у світі”.