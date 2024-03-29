Ізраїль готується увійти у Рафах, − Нетаньягу

Ізраїль готується увійти у прикордонне з Єгиптом місто Рафах на півдні Смуги Гази.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі з родинами військових ЦАХАЛу, які перебувають у полоні ХАМАСу, пише The Times of Israel.

Він підкреслив, що тільки військовий тиск забезпечить звільнення заручників, заявивши, що Ізраїль “готується увійти в Рафах”.

“Я особисто займаюся цим день і ніч. Тільки продовження потужного військового тиску, який ми чинили й будемо чинити… поверне всіх”, – констатує прем’єр.

“Ми підкорили північ сектора Газа і Хан-Юніс. Ми взяли під контроль смугу і готуємося увійти в Рафах”, – додав Нетаньягу.

Він також наполіг, що всі активи Ізраїлю повинні “розумно використовуватися в переговорах, які він веде щодня”.