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Найбільший у світі виробник цегли продав свої заводи в Росії

Рішення піти з російського ринку австрійська компанія ухвалила ще 2022 року, але угоду вдалося завершити лише зараз.

Найбільший у світі виробник цегли продав свої заводи в Росії
Цегла (ілюстративне фото)
Фото: wikipedia.org

Австрійський концерн Wienerberger, який вважається найбільшим у світі виробником цегли, продав два своїх заводи в Росії.

Про це повідомдяє Deutsche Welle з посиланням на російське інформагентство РБК.

Зазначається, що рішення піти з російського ринку австрійська компанія ухвалила ще 2022 року, після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України, але угоду вдалося завершити лише зараз.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, із 12 лютого власниками компаній "Вінербергер Куркачі" та "Вінербергер цегла", на балансі яких знаходяться ці об'єкти, стала фірма "Строймікс", що на 100% належить бізнесменові Олексію Філіну.

"Структурування угоди виявилося дуже складним в умовах законодавства, що постійно змінюється, але продаж місцевого бізнесу російській сімейній групі був успішно завершений", - зазначив представник Wienerberger. Сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі. 

Концерн Wienerberger - найбільший у світі виробник керамічних будівельних блоків та цегли. У Росії перший завод концерну було відкрито у 2004 році у Володимирській області, а другий – на території Куркачів у Татарстані – у 2008 році.

 

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