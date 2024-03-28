Тривають обговорення щодо передачі Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції

Шведський реактивний винищувач Jas 39 Gripen E пролітає над островом Готланд у Балтійському морі, Швеція, 11 травня 2022 року (

Швеція не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen.

Про це в інтерв'ю Kyiv Independent розповів міністр оборони Швеції Пал Йонсон.

Раніше Швеція вагалася щодо постачання своїх літаків і наголошувала, що їй спочатку потрібно приєднатися до НАТО.

Після того як Швеція приєдналася до НАТО 7 березня, двері для передачі літаків потенційно відкрились.

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", - додав Йонсон.

Він зазначив, що Європа повинна посилити свою підтримку і “компенсувати частину підтримки, яка зменшується”. Йдеться зокрема, про нестачу боєприпасів через зменшення допомоги США.

Водночас Йонсон нагадав про позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та Європи - Стокгольм інвестує власні кошти та кошти ЄС у виробництво 155-мм снарядів.

Крім того, Йонсон прокоментував статтю Financial Times, в якій стверджувалося, що США начебто закликали Україну припинити напади на російські нафтопереробні заводи.

"Наша позиція полягає в тому, що Україна має право захищатися, оскільки вона піддається незаконному та неспровокованому вторгненню", - сказав Йонсон.