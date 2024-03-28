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Тривають обговорення щодо передачі Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції

Обговорення відбуваються в рамках коаліції винищувачів.

Тривають обговорення щодо передачі Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції
Шведський реактивний винищувач Jas 39 Gripen E пролітає над островом Готланд у Балтійському морі, Швеція, 11 травня 2022 року (
Фото: EPA/UPG

Швеція не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen

Про це в інтерв'ю Kyiv Independent розповів міністр оборони Швеції Пал Йонсон.

Раніше Швеція вагалася щодо постачання своїх літаків і наголошувала, що їй спочатку потрібно приєднатися до НАТО.

Після того як Швеція приєдналася до НАТО 7 березня, двері для передачі літаків потенційно відкрились.

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"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", - додав Йонсон.

Він зазначив, що Європа повинна посилити свою підтримку і “компенсувати частину підтримки, яка зменшується”. Йдеться зокрема, про нестачу боєприпасів через зменшення допомоги США.

Водночас Йонсон нагадав про позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та Європи - Стокгольм інвестує власні кошти та кошти ЄС у виробництво 155-мм снарядів.

Крім того, Йонсон прокоментував статтю Financial Times, в якій стверджувалося, що США начебто закликали Україну припинити напади на російські нафтопереробні заводи.

"Наша позиція полягає в тому, що Україна має право захищатися, оскільки вона піддається незаконному та неспровокованому вторгненню", - сказав Йонсон.

  • Навесні минулого року Міноборони Швеції повідомило, що українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на винищувачі Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.

  • У серпні Володимир Зеленський на зустрічі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив, що сторони "проговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".

  • Невдовзі стало відомо, що уряд Швеції мав доручити Збройним силам країни вивчити умови відправлення Gripen до України.

  • Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

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