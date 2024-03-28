Тривають обговорення щодо передачі Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Швеції

Швеція не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen.
Про це в інтерв'ю Kyiv Independent розповів міністр оборони Швеції Пал Йонсон.
Раніше Швеція вагалася щодо постачання своїх літаків і наголошувала, що їй спочатку потрібно приєднатися до НАТО.
Після того як Швеція приєдналася до НАТО 7 березня, двері для передачі літаків потенційно відкрились.
"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", - додав Йонсон.
Він зазначив, що Європа повинна посилити свою підтримку і “компенсувати частину підтримки, яка зменшується”. Йдеться зокрема, про нестачу боєприпасів через зменшення допомоги США.
Водночас Йонсон нагадав про позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та Європи - Стокгольм інвестує власні кошти та кошти ЄС у виробництво 155-мм снарядів.
Крім того, Йонсон прокоментував статтю Financial Times, в якій стверджувалося, що США начебто закликали Україну припинити напади на російські нафтопереробні заводи.
"Наша позиція полягає в тому, що Україна має право захищатися, оскільки вона піддається незаконному та неспровокованому вторгненню", - сказав Йонсон.
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Навесні минулого року Міноборони Швеції повідомило, що українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на винищувачі Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.
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У серпні Володимир Зеленський на зустрічі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив, що сторони "проговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".
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Невдовзі стало відомо, що уряд Швеції мав доручити Збройним силам країни вивчити умови відправлення Gripen до України.
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Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.