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Міноборони: У правове поле України хочуть ввести поняття "кібервійна"

З початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак. 

Міноборони: У правове поле України хочуть ввести поняття "кібервійна"
Фото: Reuters

Міністерство оборони України працює над тим, аби вивести поняття «кібервійна» у правове поле. 

Про це повідомила пресслужба відомства за підсумками обговорення на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». Захід організувала Нацакадемія Служби безпеки України.

У Міноборони пояснили, що реалізація цього кроку на законодавчому рівні має важливе значення у протидії кіберзагрозам. 

"Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку здійснює Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом із іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. 

З початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак. 

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що попри велику інтенсивність ворогу не вдалося вплинути на обороноздатність держави. 

Оскільки дії агресора в кіберпросторі є системними і направленими вже не лише на Україну, а й на союзників, тож слідом за визначенням поняття «кібервійна» на національному законодавчому рівні, визнання кібератак як акту війни у правовому полі має також відбутися і на міжнародному, зазначили в Міноборони.

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