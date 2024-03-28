Міноборони: У правове поле України хочуть ввести поняття "кібервійна"

З початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.

Міністерство оборони України працює над тим, аби вивести поняття «кібервійна» у правове поле.

Про це повідомила пресслужба відомства за підсумками обговорення на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». Захід організувала Нацакадемія Служби безпеки України.

У Міноборони пояснили, що реалізація цього кроку на законодавчому рівні має важливе значення у протидії кіберзагрозам.

"Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку здійснює Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом із іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що попри велику інтенсивність ворогу не вдалося вплинути на обороноздатність держави.

Оскільки дії агресора в кіберпросторі є системними і направленими вже не лише на Україну, а й на союзників, тож слідом за визначенням поняття «кібервійна» на національному законодавчому рівні, визнання кібератак як акту війни у правовому полі має також відбутися і на міжнародному, зазначили в Міноборони.