Франція судиться зі школяркою, яка не захотіла знімати ісламську хустку і звинуватила директора у побитті

Директор школи звільнився через погрози вбивством у соціальних мережах. Доказів насильства щодо учениці не виявили.

Франція подасть до суду на ученицю школи "Maurice Ravel Lycée" у Парижі за те, що вона неправдиво звинуватила свого директора у побитті під час суперечки через носіння ісламської хустки, пише BBC.

Він наполіг на тому, щоб дівчина зняла головний убір у школі відповідно до французького законодавства.

Освітянин подав у відставку після того, як у соцмережах поширилися погрози вбивством, непокоячись за свою безпеку.

Деталі інциденту

Під час інциденту, який стався 28 лютого, директор сказав трьом ученицям, що вони повинні дотримуватися закону, знявши головний убір. Двоє підкорилися, а третя ні, і виникла сварка.

У наступні дні директору погрожували вбивством у соціальних мережах, про що школа повідомила на гарячу лінію МВС. За інформацією прокуратури, двох людей затримали у справі про погрози вбивством. Їхні особи не розголошуються, але міністерство освіти заявило, що вони не були пов'язані зі школою. Біля школи патрулює поліція.

Офіцери не знайшли жодних доказів того, що директор вдарив дівчинку. Після цього прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що дівчинку мають притягнути до суду за неправдиві звинувачення.