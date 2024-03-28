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Голова МЗС Латвії йде у відставку через польоти на бізнес-джетах за державні гроші

Крішʼяніс Каріньш складе повноваження 9 квітня, а наступного дня уряд проголосує за нового міністра.

Голова МЗС Латвії йде у відставку через польоти на бізнес-джетах за державні гроші
Кріш’яніс Каріньш
Фото: Кріш’яніс Каріньш у соцмережі Х

Міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш залишить свою посаду на тлі скандалу з його перельотами на приватних літаках за державний кошт під час перебування премʼєр-міністром.

Про це повідомляє Delfi.

Про таке рішення Каріньш оголосив за підсумками зустрічі з чинною премʼєркою Ерікою Силінею (обидва - члени владної партії "Нова єдність").

Каріньш складе повноваження 9 квітня, а вже наступного дня, як очікується, парламент проголосує за кандидатуру нового міністра, яка поки що не названа.

Що передувало

  • Каріньш обіймав посаду премʼєр-міністра Латвії з січня 2019 до вересня 2023 року. Це - рекорд за часом перебування на цій посаді з моменту відновлення незалежності країни в 1991 році.
  • Наприкінці 2023 року стало відомо, що, обіймаючи посаду премʼєра, Каріньш 32 рази літав у закордонні поїздки на приватних літаках, що коштувало бюджету 613 тисяч євро. Пояснення Держканцелярії про виправданість таких витрат журналісти та громадськість у частині випадків назвали непереконливими. Наприкінці березня Генпрокуратура відкрила справу про можливу розтрату коштів. Зараз Каріньш у цьому розслідуванні не має процесуального статусу.
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