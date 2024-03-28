Голова МЗС Латвії йде у відставку через польоти на бізнес-джетах за державні гроші

Міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш залишить свою посаду на тлі скандалу з його перельотами на приватних літаках за державний кошт під час перебування премʼєр-міністром.

Про це повідомляє Delfi.

Про таке рішення Каріньш оголосив за підсумками зустрічі з чинною премʼєркою Ерікою Силінею (обидва - члени владної партії "Нова єдність").

Каріньш складе повноваження 9 квітня, а вже наступного дня, як очікується, парламент проголосує за кандидатуру нового міністра, яка поки що не названа.

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