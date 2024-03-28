Голова МЗС Латвії йде у відставку через польоти на бізнес-джетах за державні гроші

Міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш залишить свою посаду на тлі скандалу з його перельотами на приватних літаках за державний кошт під час перебування премʼєр-міністром.
Про це повідомляє Delfi.
Про таке рішення Каріньш оголосив за підсумками зустрічі з чинною премʼєркою Ерікою Силінею (обидва - члени владної партії "Нова єдність").
Каріньш складе повноваження 9 квітня, а вже наступного дня, як очікується, парламент проголосує за кандидатуру нового міністра, яка поки що не названа.
Що передувало
- Каріньш обіймав посаду премʼєр-міністра Латвії з січня 2019 до вересня 2023 року. Це - рекорд за часом перебування на цій посаді з моменту відновлення незалежності країни в 1991 році.
- Наприкінці 2023 року стало відомо, що, обіймаючи посаду премʼєра, Каріньш 32 рази літав у закордонні поїздки на приватних літаках, що коштувало бюджету 613 тисяч євро. Пояснення Держканцелярії про виправданість таких витрат журналісти та громадськість у частині випадків назвали непереконливими. Наприкінці березня Генпрокуратура відкрила справу про можливу розтрату коштів. Зараз Каріньш у цьому розслідуванні не має процесуального статусу.