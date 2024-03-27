Сікорський: Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу купівля снарядів для України

Польща збільшує витрати на оборону та на допомогу Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває з одноденним візитом у Ризі, заявив, що Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєпривасів для України.

Про це він заявив на спільній конференції із з міністром закордонних справ Латвії Крішнянісом Каріньше, пише RMF24.

Сікорський нагадав, що до чеської ініціативи входять і Польща, і Латвія.

"Якби всі робили те, що роблять Польща та Латвія, Україна була б у набагато кращій ситуації", – зазначив міністр.

Також він повідомив, що обидві країни "говорять в один голос щодо України", тому Латвія, як і Польща, збільшує витрати на оборону та надає оборонну допомогу Україні.

За словами Сікорського обидві країни є лідерами в допомозі Україні і цікавляться, як вона буде відбудовуватися в майбутньому.

У Литві глава польського МЗС має зустрітися також із президентом Едгарсом Рінкевичсом. У МЗС повідомили, що головними темами переговорів будуть Україна, східний фланг НАТО та саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.