Сікорський: Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу купівля снарядів для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває з одноденним візитом у Ризі, заявив, що Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєпривасів для України.
Про це він заявив на спільній конференції із з міністром закордонних справ Латвії Крішнянісом Каріньше, пише RMF24.
Сікорський нагадав, що до чеської ініціативи входять і Польща, і Латвія.
"Якби всі робили те, що роблять Польща та Латвія, Україна була б у набагато кращій ситуації", – зазначив міністр.
Також він повідомив, що обидві країни "говорять в один голос щодо України", тому Латвія, як і Польща, збільшує витрати на оборону та надає оборонну допомогу Україні.
За словами Сікорського обидві країни є лідерами в допомозі Україні і цікавляться, як вона буде відбудовуватися в майбутньому.
У Литві глава польського МЗС має зустрітися також із президентом Едгарсом Рінкевичсом. У МЗС повідомили, що головними темами переговорів будуть Україна, східний фланг НАТО та саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.
- Вчора міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Ткож стало відомо, що Словенія поповнить список країн, які підтримують чеський проект із закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Євросоюзу.
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них - Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.