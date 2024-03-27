Міністр оборони Британії закликав країни ЄС не вводити обмеження на торгівлю з Україною

Британія продовжила безмитний імпорт з України ще на 5 років.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у мережі Х закликав країни Європейського Союзу не вводити обмеження на торгівлю з Україною під час війни.

Шаппс для прикладу навів Велику Британію, яка навпаки продовжила безмитну торгівлю з Україною.

"Велика Британія вчинила правильно, продовживши наш безмитний імпорт з України для більшості товарів ще на 5 років", — написав міністр оборони.

Тож Шаппс закликав Європу наслідувати приклад Британії, щоб захистити свободу і демократію від вторгнення диктатора Путіна в суверенну Україну.