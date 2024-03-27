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Міністр оборони Британії закликав країни ЄС не вводити обмеження на торгівлю з Україною

Британія продовжила безмитний імпорт з України ще на 5 років.

Міністр оборони Британії закликав країни ЄС не вводити обмеження на торгівлю з Україною
Грант Шаппс
Фото: скриншот відео

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у мережі Х закликав країни Європейського Союзу не вводити обмеження  на торгівлю з Україною під час війни.

Шаппс для прикладу навів Велику Британію, яка навпаки продовжила безмитну торгівлю з Україною.

"Велика Британія вчинила правильно, продовживши наш безмитний імпорт з України для більшості товарів ще на 5 років", — написав міністр оборони.

Тож Шаппс закликав Європу наслідувати приклад Британії, щоб захистити свободу і демократію від вторгнення диктатора Путіна в суверенну Україну.

  • Європарламент відклав затвердження угоди про безмитну торгівлю ЄС із Україною на 27 березня. 
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