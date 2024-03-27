​Голова МЗС Швеції: НАТО має створити більше "стратегічних труднощів" для Росії

"Ці країни мають зрозуміти, що конфлікт вже тут і що нам потрібно з ним розібратися".

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем вважає, що НАТО має створити більше "стратегічних труднощів" для Росії. Водночас, Альянс робить недостатньо, аби зупинити російську агресію проти України.

Про це пише видання Euractiv.

Більстрем зазначив, що Захід має розуміти, що Росія – це "сусід, який поводиться безвідповідально, загрожує світу безвідповідальними ядерними загрозами та ідеєю відтворення своєї колишньої імперії коштом незалежних суверенних держав".

"Ми повинні покласти цьому кінець. Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для Росії", – сказав він.

Більстрем наголосив, що насамперед треба зупинити агресію проти України.

"Не всі країни усвідомлюють необхідність вживання термінових заходів. Ці країни мають зрозуміти, що конфлікт вже тут і що нам потрібно з ним розібратися", - сказав він.

Більстрем нагадав, що українським військовим потрібно більше техніки. Крім того, він зазначив, що США та Європа мають набагато більше спільних виробничих потужностей, аніж Росія.

Як пише видання, коментарі голови МЗС Швеціх з’явилися після того, як президент Франції Еммануель Макрон натякнув на можливість відправки західних військ в Україну, що викликало запеклі дебати серед європейців та у США. Біллстрем сказав, що для Швеції, яка приєдналася до НАТО лише в березні, така пропозиція не розглядається. Він назвав дебати, що розгортаються навколо коментарів Макрона, несвоєчасними та відволікаючими.