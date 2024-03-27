Король Чарльз ІІІ повернеться до виконання обов'язків

Британський король Чарльз ІІІ вперше після отримання онкологічного діагнозу візьме участь у масовому заході. У неділю монарх разом з королевою Каміллою відвідають великодню службу у Віндзорському замку.

Як повідомляє The Independent, це може означати повернення Чарльза, принаймні тимчасове, до повноцінного виконання обов'язків.

Натомість невістка короля, принцеса Уельська Кейт, яка теж отримала від лікарів повідомлення про рак, та її чоловік, спадкоємець престолу Вільям, не зможуть приєднатися до Чарльза.

Видання також стверджує, що у стосунках в родині між братами Вільямом та Гаррі досі панує певна ворожнеча. Гаррі та його дружина Меган Маркл висловили Кейт побажання одужання – але зробили це у стриманій текстовій формі. Відповідь Вільяма, за твердженнями журналістів, "була прохолодною".