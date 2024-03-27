Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони

Нардепи продовжують розгляд правок до закону про мобілізацію. Наразі рекомендували прибрати формулювання щодо демобілізації за рішенням Ставки. Водночас демобілізація буде можлива за Указом президента України.

Про це LB.UA повідомила нардепка фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз.

«Рішення (про демобілізацію виключно за рішенням Ставки) прибрано. Щодо строків – готується комітетська правка. Я відстоюю, аби була формула «36/18», коли демобілізація можлива буде також після 18 безперервного виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Бо ККД перебування у військовій частині та у зоні бойових дій – це різні речі. У зоні бойових дій день має рахуватися за два», – наголосила вона.

Її колега по комітету та нардеп фракції «Слуга народу» Федір Веніславський додав, що «36 місяців залишається як базовий строк. За Указом президента України», – сказав він LB.UA.

Інший член оборонного комітету, нардеп фракції «Батьківщина» Вадим Івченко повідомив, що «остаточного рішення все ж немає. Поки ще розглядаємо ці норми. Правки враховані частково… Остаточне рішення буде ухвалювати сесійна зала», – сказав він LB.UA.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі.