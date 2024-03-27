Samsung Pay припиняє роботу з російськими банківськими картками "Мир"

Сервіс Samsung Pay із 3 квітня припиняє роботу з російською платіжною системою "Мир".
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Починаючи з 3 квітня 2024 року, додавання та використання карток «Мир» у Samsung Pay буде недоступним", - йдеться у повідомленні.
Із програми також будуть видалені всі раніше додані карти "Мир".
Як зазначає видання The Moscow Times, оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна (через додаток досі можна було платити в метро Москви, крім того, існувала можливість випуску віртуальної російської карти "Трійка").
У лютому оператор "Миру", російська Національна система платіжних карток (НСПК), потрапив під санкції США через те, що він допомагає Росії обходити вже діючі обмеження і зберігати зв'язок з міжнародною фінансовою системою. Тепер співпраця з НСПК загрожує вторинними санкціями тим організаціям, які наважаться його зберегти.
Після санкцій США працювати з картами "Мир" відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили банки Вірменії, а також казахстанські Bereke Bank та "Фрідом Фінанс". Крім цього, вжила заходів навіть китайська платіжна система UnionPay: за межами Росії перестали працювати кобейджингові картки (такі, що працюють на базі не однієї, а одразу двох платіжних систем) "МИР-UnionPay".
- Південнокорейська компанія Samsung припинила офіційне постачання своїх товарів до Росії та зупинила виробництво побутової техніки в країні ще в березні 2022 року. Раніше про призупинення постачання товарів і послуг до РФ повідомили такі компанії, як Apple, Oracle, Intel і AMD.