Samsung Pay припиняє роботу з російськими банківськими картками "Мир"

Оплата проїзду в громадському транспорті також буде недоступна.

Сервіс Samsung Pay із 3 квітня припиняє роботу з російською платіжною системою "Мир".

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Починаючи з 3 квітня 2024 року, додавання та використання карток «Мир» у Samsung Pay буде недоступним", - йдеться у повідомленні.

Із програми також будуть видалені всі раніше додані карти "Мир".

Як зазначає видання The Moscow Times, оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна (через додаток досі можна було платити в метро Москви, крім того, існувала можливість випуску віртуальної російської карти "Трійка").

У лютому оператор "Миру", російська Національна система платіжних карток (НСПК), потрапив під санкції США через те, що він допомагає Росії обходити вже діючі обмеження і зберігати зв'язок з міжнародною фінансовою системою. Тепер співпраця з НСПК загрожує вторинними санкціями тим організаціям, які наважаться його зберегти.

Після санкцій США працювати з картами "Мир" відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили банки Вірменії, а також казахстанські Bereke Bank та "Фрідом Фінанс". Крім цього, вжила заходів навіть китайська платіжна система UnionPay: за межами Росії перестали працювати кобейджингові картки (такі, що працюють на базі не однієї, а одразу двох платіжних систем) "МИР-UnionPay".