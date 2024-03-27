Країни Центральної Європи розглядають припинення транзиту газу через Україну, — Reuters

Найбільш уразливими країнами ЄС є Австрія та Словаччина, адже вони досі імпортують значну частину російського газу через Україну.

Наступної зими в країнах ЄC буде достатньо запасів газу, а покупці залишків російського газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит блакитного палива через Україну припиниться, пише Reuters.

Цього року європейські ціни на газ впали до рівня, який спостерігався до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, досягнувши трирічного мінімуму в лютому, оскільки тепла погода та високе виробництво енергії з відновлюваних джерел зменшили попит на газ та зменшили обсяг газу, який довелося забирати зі сховищ.

Однак угода, підписана в 2019 році між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом", яка дозволяє постачання російського газу через Україну, закінчується в кінці року, що викликає нове занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні газу в Європу.

Україна також заявила, що не планує продовжувати цю угоду, хоча не зрозуміло, чи створить це лазівку, через яку європейські компанії зможуть самостійно резервувати транзитні потужності, уникаючи прямої угоди між РФ та Україною.

За декілька днів до завершення зимового опалювального сезону в Європі 31 березня газові сховища по всій Європі заповнені на 59%, що є рекордним рівнем для цієї пори року, свідчать дані компанії Gas Infrastructure Europe.

"Європа на шляху до чергової рекордної інвентаризації газу на початку літа, і, схоже, континент знову буде на шляху до того, щоб заповнити свої сховища (на наступну зиму) раніше", — сказав очільник європейського та глобального відділу газу в консалтинговій компанії Energy Aspects Джеймс Водделл.

У рамках мандатів ЄС, встановлених після вторгнення РФ до України, європейські газосховища мають бути заповнені на 90% до 1 листопада.

На газ, що зберігається у сховищах, зазвичай припадає близько чверті зимового споживання газу в Європі, де він є основним паливом для опалення, а високі рівні запасів повинні дати Європі гарні можливості для задоволення постачання наступної зими та уникнути різких цінових потрясінь.

Найбільш уразливими країнами ЄС є Австрія та Словаччина, адже вони досі імпортують значну частину російського газу через Україну, але навіть вони кажуть, що працюють над новими джерелами постачання, щоб обмежити вплив у разі скорочення обсягів постачання.

"Імовірна подальша втрата російського газу змусить Європу отримувати газ з інших місць, де СПГ буде найважливішим джерелом", — сказав Сіндре Кнутссон, старший віце-президент із ринків газу та СПГ Rystad Energy.