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СБУ: Пушилін і ще двоє ватажків із окупованої Донеччини отримали підозри за організацію псевдовиборів

Пушилін і Жога вже мають вироки від українських судів в інших кримінальних справах.

СБУ: Пушилін і ще двоє ватажків із окупованої Донеччини отримали підозри за організацію псевдовиборів
Денис Пушилін, Артем Жога і Володимир Висоцький

Служба безпеки України задокументувала нові злочини ватажків окупованої Донеччини, які організували псевдовибори російського президента РФ у регіоні.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Троє осіб отримали заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Серед зловмисників:

  • гауляйтер Донецька Денис Пушилін;
  • один із керівників «виборчого штабу» Путіна Артем Жога;
  • очільник "виборчкому" Володимир Висоцький.

За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті. Також вони «звітували» до Москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього зловмисники «малювали голоси» на користь очільника Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки. СБУ зазначила, що для видимості голосування в Авдіївці Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. Там вони зробили для російських ЗМІ зрежисоване «відеозвернення» начебто жителів, щоб їх долучили до «виборів» країни-агресора. Жога формував керівний склад окупаційних «виборчкомів» і особисто контролював підсумки "голосування". "Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких «рейдів» його учасники вимагали поставити «потрібні» відмітки у незаконних бюлетенях", - розповіли в українській спецслужбі.

До речі, за матеріалами СБУ ватажок Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а Жога – 12 років ув’язнення.

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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