Шмигаль: Україна хоче побудувати три високовольтні лінії до Польщі

Україна зацікавлена у будівництві трьох нових ліній електропередачі (ЛЕП) в Польщу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у Варшаві, передає LIGA.net.
"Маємо взірцевий кейс будівництва лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до Жешува. Це поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською. Ми зацікавлені у будівництві нових транскордонних ліній, зокрема Нововолинська – Хелм, Львівська – Кросно, Дрогобич – Кросно", – сказав Шмигаль.
Він зазначив, що разом із будівництвом інтерконнекторів це дозволить посилити енергонезалежність обох країн.
"Росія вже ніколи не диктуватиме свої умови в енергетиці на цьому континенті", – наголосив Шмигаль.
- У травні 2023 року Україна та Польща відновили лінію електропередачі 750 кВ Хмельницька АЕС - Жешув, яка не використовувалася з початку 1990-х років. Також між Україною й Польщею існує ЛЕП 220 кВ Добротвір – Замостя.
- У лютому 2024 року голова правління Укренерго Володимир Кудрицький анонсував будівництво трьох магістральних ліній електропередачі.