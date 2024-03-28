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Шмигаль: Україна хоче побудувати три високовольтні лінії до Польщі

Це: лінії Нововолинська – Хелм, Львівська – Кросно, а також Дрогобич – Кросно.

Шмигаль: Україна хоче побудувати три високовольтні лінії до Польщі
Фото: Facebook/Укренерго

Україна зацікавлена у будівництві трьох нових ліній електропередачі (ЛЕП) в Польщу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у Варшаві, передає LIGA.net.

"Маємо взірцевий кейс будівництва лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до Жешува. Це поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською. Ми зацікавлені у будівництві нових транскордонних ліній, зокрема Нововолинська – Хелм, Львівська – Кросно, Дрогобич – Кросно", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що разом із будівництвом інтерконнекторів це дозволить посилити енергонезалежність обох країн.

"Росія вже ніколи не диктуватиме свої умови в енергетиці на цьому континенті", – наголосив Шмигаль.

  • У травні 2023 року Україна та Польща відновили лінію електропередачі 750 кВ Хмельницька АЕС - Жешув, яка не використовувалася з початку 1990-х років. Також між Україною й Польщею існує ЛЕП 220 кВ Добротвір – Замостя.
  • У лютому 2024 року голова правління Укренерго Володимир Кудрицький анонсував будівництво трьох магістральних ліній електропередачі.
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