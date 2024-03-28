Україна очікує на заборону транзиту і експорту товарів з Росії та Білорусі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Польщі і вже зустрівся із тамтешнім колегою Дональдом Туском.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.

"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів", – написав український прем’єр.

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль і Дональд Туск

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль і Дональд Туск

Також Шмигаль додав, що на зустрічі говоритимуть про зброю для України, ситуацію на кордоні держав, розвиток торгівлі та інфраструктури.

"Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – повідомив прем’єр.

Доповнення. Після зустрічі з Туском український прем'єр повідомив про проведення чергового раунду урядових консультацій.

"Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва. Обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися. Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з росії та білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу. Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань", – сказав він.