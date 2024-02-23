Глава українського уряду оприлюднив з цього приводу заяву до всіх поляків.

Зустріч із польськими урядовцями 23 лютого на кордоні не відбулась.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники... Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - заявив Шмигаль.

На кордону приїхали віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко і керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

Фото: Пресслужба КМУ Українська делегація біля кордону з Польщею

Опісля Шмигаль оприлюднив заяву польських колег, а також аграріїв і всіх поляків.

Глава українського уряду відзначив кілька важливих моментів у проблемі блокади українського експорту:

останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок, зокрема, не продає свою кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок;

Кабмін 16 вересня 2023 року ухвалив рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Це означає, що без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Оскільки наразі таких дозволів немає, то і експорту теж немає;

через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. "Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту. Тоді як основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море", - пояснив Шмигаль;

блокада б’є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці обох країн. Прем'єр наголосив, що від неї програє не лише Україна, а й польські підприємці, які експортують на український ринок товарів на 12 млрд доларів щороку.

"Цю правду мають почути поляки та польські фермери, аби зрозуміти безглуздість блокади кордону", - наголосив Шмигаль.

Ситуація на кордоні з Польщею