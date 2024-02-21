Реформа БЕБ: Посли G7 озвучили Стефанчуку, Шмигалю і Єрмаку ключові вимоги

Без цих елементів під питанням опиниться допомога МВФ для України та європейська інтеграція держави.

Керівництво парламенту, уряду і Офісу Президента отримало лист від послів "Групи семи" щодо реформи Бюро економічної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", дипломати застерегли українську владу від ухвалення реформи БЕБ без чотирьох ключових положень, що не відповідатиме вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

Лист адресували спікеру Русланові Стефанчуку, прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, а також декільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного і фінансового комітетів Ради.

Про які положення йдеться:

відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора Бюро;

незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора;

можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі "незадовільних результатів" роботи;

переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

"Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій", – йдеться в листі послів "Групи семи".

21 лютого профільні комітети Верховної ради (правоохоронний і фінансовий) схвалили урядовий проєкт закону про реформу БЕБ. Йдеться про документ №10439.

Центр протидії корупції повідомив, що ухвалення законопроєкту в такому вигляді фактично означатиме, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова.

"Бізнес-асоціації перед засіданням комітету заявили підтримку законопроєкту депутата Ярослава Железняка, але депутати підтримали урядову версію, яка не має погодження від міжнародних партнерів. Міністр юстиції Денис Малюська, який відстоював урядовий законопроєкт, назвав недоцільною термінову переатестацію співробітників БЕБ. Мовляв, її провести можна тільки після закінчення війни", - зазначив ЦПК.

Малюська виступив за те, аби замість переатестації співробітників новий керівник Бюро бронював від мобілізації "хороших" співробітників і не бронював недобросовісних.