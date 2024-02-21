Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
ГоловнаЕкономікаДержава

Реформа БЕБ: Посли G7 озвучили Стефанчуку, Шмигалю і Єрмаку ключові вимоги

Без цих елементів під питанням опиниться допомога МВФ для України та європейська інтеграція держави.

Реформа БЕБ: Посли G7 озвучили Стефанчуку, Шмигалю і Єрмаку ключові вимоги
Денис Шмигаль і Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівництво парламенту, уряду і Офісу Президента отримало лист від послів "Групи семи" щодо реформи Бюро економічної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", дипломати застерегли українську владу від ухвалення реформи БЕБ без чотирьох ключових положень, що не відповідатиме вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

Лист адресували спікеру Русланові Стефанчуку, прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, а також декільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного і фінансового комітетів Ради.

Про які положення йдеться:

  • відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора Бюро;
  • незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора;
  • можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі "незадовільних результатів" роботи;
  • переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових за прозорою та врегульованою законом процедурою.

"Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій", – йдеться в листі послів "Групи семи".

21 лютого профільні комітети Верховної ради (правоохоронний і фінансовий) схвалили урядовий проєкт закону про реформу БЕБ. Йдеться про документ №10439

Центр протидії корупції повідомив, що ухвалення законопроєкту в такому вигляді фактично означатиме, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова.  

"Бізнес-асоціації перед засіданням комітету заявили підтримку законопроєкту депутата Ярослава Железняка, але депутати підтримали урядову версію, яка не має погодження від міжнародних партнерів. Міністр юстиції Денис Малюська, який відстоював урядовий законопроєкт, назвав недоцільною термінову переатестацію співробітників БЕБ. Мовляв, її провести можна тільки після закінчення війни", - зазначив ЦПК.

Малюська виступив за те, аби замість переатестації співробітників новий керівник Бюро бронював від мобілізації "хороших" співробітників і не бронював недобросовісних. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies