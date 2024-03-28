​Укрнафта розпочала ребрендинг арештованих заправок Медведчука Glusco

На всіх 83 станціях уже приймають паливні картки NAFTAКартка та талони "Укрнафти".

"Укрнафта" розпочала ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням уряду.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про 83 станцій цієї мережі. На всіх уже приймають паливні картки NAFTAКартка та талони "Укрнафти". Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема - мобільний застосунок.

У компанії також зазначили, що станом на 28 березня 2024 року, 29 автозаправних комплексів знаходяться в оренді і після закінчення терміну оренди будуть також ребрендовані.

Завершити ребрендинг планується вже у квітні.