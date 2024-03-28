​Укрнафта розпочала ребрендинг арештованих заправок Медведчука Glusco

"Укрнафта" розпочала ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням уряду.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Йдеться про 83 станцій цієї мережі. На всіх уже приймають паливні картки NAFTAКартка та талони "Укрнафти". Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема - мобільний застосунок.
У компанії також зазначили, що станом на 28 березня 2024 року, 29 автозаправних комплексів знаходяться в оренді і після закінчення терміну оренди будуть також ребрендовані.
Завершити ребрендинг планується вже у квітні.
- У вересні минулого року Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписала з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала Віктору Медведчуку.
- До цього мережею управляв "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у якого з АРМА стався конфлікт. Нацагентство заявило, що припиняє з ним договори. Мовляв, за результатами проведених камеральних перевірок встановили факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" звинувачення відкинув, зазначивши, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС.
- Після проведеної у 2023 році перевірки АРМА констатувало неефективність управління активами Glusco та звернулось до Кабміну з пропозицією змінити управителя. У вересні 2023 року уряд погодився з пропозицією Агентства передати за спеціальною процедурою активи Медведчука до ПАТ "Укрнафта".
- На початку 2024 року в АРМА заявили, що хочуть розірвати договір з "Укрнафтою" на управління арештованими заправками.В Нацагентстві пояснили, що підприємство досі не є джерелом надходжень до держбюджету. За словами голови АРМА Олени Думи, договір із "Укрнафтою" передбачає бюджетні надходження в обсязі щонайменше 5 мільйонів гривень незалежно від роботи, а також 85% від чистого прибутку.
- 13 березня Господарський суд Києва ухвалив судове рішення, яким підтвердив законність дій АРМА щодо розірвання договору управління з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в односторонньому порядку через неналежне управління мережею АЗС Glusco.
- А 14 березня 2024 року Антимонопольний комітет надав дозвіл на концентрацію Glusco. 15 березня були підписані акти приймання передачі між ПАТ «Укрнафта» та АРМА. Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% - винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, становить 7 млн грн.