300 фур харчів, закуплених Держоператором тилу, відправили по Україні

Подальші поставки щотижня надходитимуть по заявках від військових частин.

По Україні відправили перші поставки продуктів харчування, які закупив Державний опратор тилу (ДОТ).

"Понад 300 фур уже відправились у військові частини по всій Україні. Подальші поставки щотижня надходитимуть по заявках від військових частин", – зазначили у ДОТ.

Також додали, що якість продуктів контролюватиме спочатку команда ДOT на складах постачальників, а опісля при прийманні товару військовими.

"Для Державного оператора тилу залишається принципово важливим дотримання високих стандартів якості харчової продукції та системного забезпечення ЗСУ", – додали у структурі.