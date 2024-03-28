300 фур харчів, закуплених Держоператором тилу, відправили по Україні

По Україні відправили перші поставки продуктів харчування, які закупив Державний опратор тилу (ДОТ).
"Понад 300 фур уже відправились у військові частини по всій Україні. Подальші поставки щотижня надходитимуть по заявках від військових частин", – зазначили у ДОТ.
Також додали, що якість продуктів контролюватиме спочатку команда ДOT на складах постачальників, а опісля при прийманні товару військовими.
"Для Державного оператора тилу залишається принципово важливим дотримання високих стандартів якості харчової продукції та системного забезпечення ЗСУ", – додали у структурі.
- ДОТ запрацював із грудня 2023. Міноборони заявило, що впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію.
- Пізніше у Міноборони пояснили, що держзакупівлі проводитимуть за новою системою, що складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – "Державний оператор тилу" та "Агенція оборонних закупівель". Департамент політики закупівель формулюватиме профільну політику закупівель, координуватиме фінансову діяльність агенцій та розроблятиме нормативно-правові акти. "Державний оператор тилу" закуповуватиме тилове майно для армії: харчі, амуніцію, паливно-мастильні матеріали. При цьому орієнтуватиметься на 100% постачання від українських виробників.
- Із першого квітня 2024 року стартує нова архітктура закупівель продуктів харчування, яку презентували Міністерство оборони України та агенція “Державний оператор тилу”.
- Перші тендери “Державного оператора тилу” пройшли без участі великих торговельних мереж.
- Державний оператор тилу за три місяці зекономив 4,6 млрд гривень. У ДОТ зазначили, що від грудня минулого року уклали контрактів на 11 мільярдів гривень. Переважна більшість контрагентів, з якими агенція підписує договори, – це українські виробники.