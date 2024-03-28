Підрозділу, що вирушає на фронт, потрібна допомога. Мета - зібрати 300 тисяч гривень

Одному з підрозділів Зройних сил України, який черговий раз вирушає в один з найгарячіших напрямків зони активних бойових дій, потрібно зібрати кошти.

Про це військові повідомили LB.ua.

Мета - зібрати 300 тисяч гривень.

"Дорогі Українці! Наш підрозділ черговий раз вирушає в один з найгарячіших напрямків зони активних бойових дій. Ваші молитви, тепло Ваших сердець та віра в перемогу нас підтримує і надихає, але знов прийшов час вкотре конвертувати лють до ворога в донати", - зазначили захисники.

Наразі їм потрібно:

система купольного РЕБ (Kvertus AD COUNTER FPV) для захисту позицій та автівок. Ціна необхідного девайсу - близько 120 000 грн.

система мобільного терміналу зв’язку StarKit (Adaptis). Ціна - близько 34 000 грн.

системи безперебійного живлення (EcoFlow, та Bandera Power), а також інверторні генератори.

кошти на ремонт автівок перед виїздом. Досвід попередніх поїздок на схід показав, що позашляховики часто не витримують жорстких умов експлуатації, тож потрібні резервні кошти для екстреного ремонту.

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