​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаПолітика

Бригада "Рубіж" НГУ за кошти столичної громади купила тисячу дронів, сотні радіостанцій, приціли і РЕБ

Допомога вже склала 485 млн гривень

Бригада "Рубіж" НГУ за кошти столичної громади купила тисячу дронів, сотні радіостанцій, приціли і РЕБ
Обладнання для бригади "Рубіж"
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня Нацгвардії України зустрівся з бійцями бригади «Рубіж» НГУ. Столична громада з початку широкомасштабної війни надала допомоги бригаді вже на 485 мільйонів гривень. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Напередодні Дня національної гвардії України зустрівся з бійцями 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ. У перший день повномасштабного вторгнення їхня ротна група першою прийняла бій з російськими спецпризначенцями біля аеропорту «Антонов». У березні 2022 бійці обороняли столицю біля Ірпеня, Гути Межигірської та Мощуна. Потім захищали Україну на Луганщині та під Бахмутом. Тепер — на Донеччині», - повідомив Віталій Кличко.

Військові показали меру чергову партію необхідного обладнання, закупленого за кошти столиці, яке невдовзі вирушить на Схід.

«Загалом, від початку повномасштабної війни 4 бригаді на оснащення з бюджета столиці виділили майже 485 млн грн. Це – субвенція, яку місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. На ці кошти бійці закупили майже 1000 ударних та розвідувальних БПЛА. А також системи РЕБ, приціли нічного бачення та тепловізійні приціли, сотні радіостанцій, бронежилети та шоломи, спецодяг», - зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що столиця і надалі допомагатиме захисникам наближати Перемогу.

Нагадаємо, за даними КВУ, Київ очолив рейтинг обласних центрів за розміром допомоги силам оборони. Минулого року столична громада спрямувала на ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies