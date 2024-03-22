Бригада "Рубіж" НГУ за кошти столичної громади купила тисячу дронів, сотні радіостанцій, приціли і РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня Нацгвардії України зустрівся з бійцями бригади «Рубіж» НГУ. Столична громада з початку широкомасштабної війни надала допомоги бригаді вже на 485 мільйонів гривень. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Напередодні Дня національної гвардії України зустрівся з бійцями 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ. У перший день повномасштабного вторгнення їхня ротна група першою прийняла бій з російськими спецпризначенцями біля аеропорту «Антонов». У березні 2022 бійці обороняли столицю біля Ірпеня, Гути Межигірської та Мощуна. Потім захищали Україну на Луганщині та під Бахмутом. Тепер — на Донеччині», - повідомив Віталій Кличко.

Військові показали меру чергову партію необхідного обладнання, закупленого за кошти столиці, яке невдовзі вирушить на Схід.

«Загалом, від початку повномасштабної війни 4 бригаді на оснащення з бюджета столиці виділили майже 485 млн грн. Це – субвенція, яку місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. На ці кошти бійці закупили майже 1000 ударних та розвідувальних БПЛА. А також системи РЕБ, приціли нічного бачення та тепловізійні приціли, сотні радіостанцій, бронежилети та шоломи, спецодяг», - зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що столиця і надалі допомагатиме захисникам наближати Перемогу.

Нагадаємо, за даними КВУ, Київ очолив рейтинг обласних центрів за розміром допомоги силам оборони. Минулого року столична громада спрямувала на ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.