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РПЦ оголосила “священну війну” Заходу, який “впав у сатанізм”

Московські попи на своєму соборі також оголосили, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії.

РПЦ оголосила “священну війну” Заходу, який “впав у сатанізм”
Патріарх Кирило (агент КДБ Володимир Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

Російська православна церква (РПЦ) наказом XXV Всесвітнього російського народного собору “Сьогодення та майбутнє Російського світу” оголосила “священну війну” Заходу, повідомляє пресслужба РПЦ. 

“Спеціальна військова операція є новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного Заходу, що стоїть за ним, яка ведеться на землях Південно-Західної Русі з 2014 року. Під час СВО російський народ зі зброєю в руках відстоює свої життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну і культурну ідентичність, а також право жити на власній землі в межах єдиної Російської держави. З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію “Утримувача”, що захищає світ від натиску глобалізму та перемоги Заходу, який впав у сатанізм”, – йдеться у наказі московських попів. 

Також зазначається, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії. 

“Можливість існування на цій території русофобського, ворожого Росії та її народу політичного режиму, а також політичного режиму, керованого з ворожого Росії зовнішнього центру, має бути повністю виключена”, – йдеться у документі.

Зазначимо, у грудні 2023 року Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що російський патріарх Кирило і вся РПЦ впали у єресь. За його словами, патріарх Кирило і його церква стали інструментом у руках Кремля, зокрема й у агресивній війні проти України.

«Ця ідеологія є інструментом легітимації російського експансіонізму та основою його євразійської стратегії. Зв'язок з минулим етнорасизмом і сьогоденням "русского мира" – очевидна. Віра таким чином стає стрижнем ідеології путінського режиму», – наголосив Вселенський патріарх.

Також зазначимо, що у березні профільний комітет рекомендував Раді підтримати в другому читанні законопроєкт щодо заборони УПЦ (МП) в Україні. Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з раніше підтриманим у першому читанні.

Нагадаємо, що цього місяця в Росії Путіна знову оголосили президентом. Більшість світових лідерів не стали вітати Путіна з “перемогою”, а президент України Володимир Зеленський заявив, що жодної легітимності у цієї імітації виборів немає і бути не може. "Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", – вважає український президент.

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