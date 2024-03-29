Анналена Бербок вважає, що Путін хоче знищити Україну та втягнути НАТО у війну

Міністерка закордонних справ Німеччини переконана, що її країна разом із союзниками не допустять перемоги агресора.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що російський лідер Володимир Путін хоче втягнути НАТО в війну. Таку її заяву з інтерв'ю групі Funke цитує Укрінформ.

Бербок сказала, що "метою Путіна було і є знищити Україну як незалежну, вільну країну та втягнути НАТО у війну". Вона вважає, що Німеччина та її союзники не допустять перемоги росіян, оскільки вона поставила би під загрозу безпеку Європи і міжнародний порядок.

Міністерка також назвала Путіна не готовим до переговорів.

Бербок додала, що очільник Кремля намагається знищити європейську дмекоратію, зокрема за допомогою пропагандистського ресурсу "Голос Європи", фінансованого Москвою. Вона назвала такі кампанії частиною бойового арсеналу. Бербок переконана, що війна ведеться не тільки військовими, "а й за допомогою фейкових новин, маніпуляцій та цілеспрямованого впливу". Для пропаганди війни Путін використовує навіть трагедії його власної країни, як теракт у Підмосковʼї, жертвами якого стали понад 140 осіб.