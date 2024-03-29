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Єгипет просить США додаткове обладнання для охорони кордону зі Смугою Гази

Йдеться зокрема про системи безпеки та радіолокаційні системи.

Єгипет просить США додаткове обладнання для охорони кордону зі Смугою Гази
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Єгипет звернувся до США з проханням надати додаткове фінансування та військове обладнання для охорони кордону зі Смугою Гази у межах підготовки до ізраїльського наземного вторгнення у місто Рафах.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Йдеться зокрема про системи безпеки та радіолокаційні системи.

За словами чиновників, це допоможе військовим Єгипту впоратися з потенційним напливом мешканців Гази на його кордоні.

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Запити Єгипту надходять у той час, коли американські посадовці обговорюють зі своїми колегами в Катарі, Єгипті та Ізраїлі дорожню карту, яка має призвести до призупинення бойових дій і звільнення всіх заручників, яких ХАМАС утримує у Газі.

Ізраїль заявив, що спробує вивести бойовиків хамасівців з південної частини анклаву шляхом проведення наземної операції в Рафаху. Єгипет категорично виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вторгнення неминуче змусить сотні тисяч жителів Гази тікати на південь до кордону, через який вони, ймовірно, спробують пройти. Посадовці особливо стурбовані тим, що бойовики ХАМАСу переходять на Синай − регіон, що роками переховував екстремістів, які здійснили численні терористичні атаки зі смертельними наслідками.

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