Міноборони Британії показало наслідки атаки повітряних сил України по Севастополю

Під час атаки українські ПС пошкодили два десантних кораблі класу "Ропуха", танки та один розвідувальний корабель класу "Юрій Іванов".

Аналітики британської розвідки показали наслідки атаки Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня, під час якої було знищено центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Як показав аналіз зображень, одна конструкція будівлі зазнала пошкоджень, зокрема частково обвалився дах, а ще дві будівлі зазнали вибухових пошкоджень.

Фото: Міноборони Британії

Під час ударів також було пошкоджено два десантних кораблі класу "Ропуха", танки та один розвідувальний корабель класу "Юрій Іванов".

У розвідці додають, що через удари такого характеру російські судна більшої вартості, які зазвичай використовують портову інфраструктуру в Севастополі, були змушені передислокуватися до інших портових об'єктів далі на схід.

"Незважаючи на спроби Росії зберегти Чорноморський флот, Україна продовжує демонструвати успіхи у зменшенні спроможності ЧФ РФ в регіоні ", — підкреслюють у міноборони Британії.

Сили оборони 24 березня вночі уразили два великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі.