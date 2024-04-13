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Польський Сейм спрямував на розгляд комітету зняття заборони на аборти

Навіть якщо один з чотирьох документів пройде всі стадії голосування у парламенті, є сумніви щодо підпису президента.

Польський Сейм спрямував на розгляд комітету зняття заборони на аборти
Сейм Польщі
Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Польські парламентарі у п'ятницю розпочали процес декриміналізації абортів. Після шестигодинних дебатів у Сеймі погодилися спрямувати чотири законопроєкти на розгляд профільного комітету. Два з них передбачають дозвіл на переривання вагітності до 12-го тижня.

Як пише The Guardian, правозахисні та громадські організації назвали це історичним кроком, який все ще вимагатиме чимало роботи попереду. У коаліції під проводом прем'єра Дональда Туска досі немає узгодженої єдиної позиції щодо того, як саме має відбутися відмова від практичного повної заборони абортів, яка діє в країні після змін до конституції 2020 року. Зокрема партія "Третій шлях" вимагає проведення референдуму.

Навіть у разі успіху бодай одного з чотирьох законопроєктів є великі сумніви, що його підпише президент Анджей Дуда, який є представником консервативної правої партії "Право і справедливість". Минулого місяця глава держави показово наклав вето на закон, який дозволяв неповнолітнім купувати пігулки екстреної контрацепції в аптеках без рецепту.

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