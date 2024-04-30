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У Польщі екскерівника найбільшого нафтопереробного заводу Orlen підозрюють у зв’язках з “Хезболлою”

Служба безпеки державного підприємства застерігала від працевлаштування ліванця на керівну посаду у компанії. Порушення призвели до збитків у сумі понад 1,5 млрд злотих.

У Польщі екскерівника найбільшого нафтопереробного заводу Orlen підозрюють у зв’язках з “Хезболлою”
Колишній керівника найбільшого польського нафтопереробного заводу Orlen Даніель Обайтек
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск викликав голову секретної служби та генерального прокурора після інформації про те, що колишній керівник найбільшого державного нафтопереробного заводу країни Orlen проігнорував інформацію про працевлаштування людини, пов’язаної з Хезболлою.

Про це пишуть Bloomberg і Onet.pl.

Cлужба внутрішньої безпеки заводу застерегла Даніеля Обайтека, лояльного до попередньої популістичної влади, від найму ліванця, ідентифікованого як Самер А., для ведення бізнесу у Швейцарії. Вважається, що ця особа була залучена до торгівлі нафтою з Іраном і мала зв’язки з Хезболлою. 

Самер А. очолив компанію-дочку у Швейцарії ‒ Orlen Trader Switzerland (OTS). Ліванця безпосередньо найняв Міхал Рог, член правління Orlen, відповідальний за торгівлю та логістику. Наприкінці лютого його затримали за іншою справою, а потім відпустили під заставу. Рог розповів в інтерв’ю минулого тижня, що він знав Самера А. і описав його як “людину, яку впізнають у всьому торговому світі”.

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Після зміни керівництва компанії у лютому цього року нові керівники виявили збитки у Orlen Trading Switzerland GmbH на майже 400 мільйонів доларів (понад 1,5 млрд злотих), пов'язані з авансовими платежами невідомим посередникам. Основним бенефіціаром став 25-річний громадянин Китаю із дубайської компанії, яка отримала понад 200 мільйонів доларів.

У січні прокуратура почала низку розслідувань щодо придбання Orlen нафтопереробного підприємства Grupa Lotos SA, а також цінової політики заводу, яка спричинила дефіцит пального на АЗС минулого року. Минулого тижня Orlen заявила, що повідомила прокуратуру про можливі порушення у швейцарському підрозділі. 

Туск назвав цю справу ключовою для безпеки країни. “Сьогодні я попросив генпрокурора та координатора служб відвідати нас щодо ключового для державної безпеки питання: мільярдні збитки та можливі зв’язки з Хезболлою колишнього керівника Orlen. Поляки повинні знати правду. Більше немає сенсу чекати”, ‒ написав він на соцплатформі X.

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