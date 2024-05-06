На Житомирщині вводять новий сервіс – медики доставлятимуть пацієнтів у лікарні

На Житомирщині у трьох громадах вводять новий соціальний сервіс – мобільні медичні бригади доставлятимуть пацієнтів до лікарні або поліклініки.

Такі послуги діятимуть у віддалених населених пунктах Олевської, Словечанської та Народицької громад.

Про це Суспільному розповіла керівниця проєкту з роботи виїзних мобільних медичних бригад Маргарита Сіранчук.

За її словами, нова опція стосуватиметься пацієнтів з інвалідністю, із тяжкими захворюваннями, які отримали електронні направлення від лікарів виїзних медбригад і не можуть дістатися до лікарні через те, що не їздить або нечасто їздить транспорт.

І це все ускладнюється тим, що людина має фізичні вади. В цьому проєкті автомобіль буде підлаштовуватися під людину.

"Лікар при виїзді мобільної медбригади оглядає людину, робить електронне направлення. Після цього перевізник зв'язується із цим пацієнтом, питає про зручний для нього час та дату, комунікує із медзакладом про час і якщо це декілька лікарів, які мають обстежити людину, щоб всі були там в один день. Перевізник чекає цю людину, яку забрав з місця проживання, і повертає додому. Це новий сервіс, який буде доступний саме через те, що у віддалених населених пунктах автобус або якісь можливості до виїзду є один раз на тиждень", — сказала Сіранчук.

Такий сервіс працює тиждень у тестововму режимі. На повну вона має запрацювати за тиждень-два.

Відколи запрацював проєкт виїзних медичних бригад у віддалені райони, з січня 2024 року, бригади медиків виїжджали 47 разів. Координаторка проєкту Анастасія Батирєва каже, що наразі в області працює три мобільні медичні команди. По одній на кожну громаду.

Медики звертають увагу на чотири неінфекційних захворювання – скринінги на цукровий діабет, на серцево-судинні захворювання, на втрату слуху та на хронічне обструктивне захворювання легень.

Проводять різні медичні маніпуляції, від вимірювання тиску до УЗД. Роблять швидкі тести на гепатити, ВІЛ, холестерин, глюкозу тощо. Лікарі виїзних бригад зробили вже понад 1000 прийомів пацієнтів.



Чому це важливо: за аналізом команди Українського центру охорони здоров’я (UHC) Павла Ковтонюка, заступника міністра охорони здоров’я у 2016–2019 роках і співтворця медреформи, тенденції в Україні такі, що в нас більшатиме старшого населення, особливо поза великими містами. У селах залишаться не такі мобільні як молодь люди, старші або ті, чиє життя там стабілізувалося. І вони є і будуть основними споживачами системи охорони здоров'я. Відповідно, потрібно створювати послуги, які б давали їм можливість отримувати медичну допомогу. І мобільні бригади з доставкою до лікарні за потреби можуть бути одним з таких рішень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко теж говорить про проблему доступності медичної допомоги в людей поза межами обласних центрів. І бачить одне з рішень у побудові стратегії держави з розвитку села, бо тоді навколо цього зможе розбудовуватися і медична інфраструктура.