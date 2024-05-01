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За добу після тренінгу з зупинки кровотеч одесит зміг врятувати життя потерпілому через ракетний удар

Одесит Ігор Нахаба допоміг потерпілому від ракетного удару завдяки вчасному тренінгу з зупинки кровотеч

За добу після тренінгу з зупинки кровотеч одесит зміг врятувати життя потерпілому через ракетний удар
Ігор Нахаба, фото з його Інстаграму
Фото: Ігор Нахаба

Коли Росія вдарила ракетами по Одесі 29 квітня, уламок поранив Ігоря у верхню частину стегна. Проте підвівся та став надавати допомогу іншим до приїзду медиків. У нього саме з’явилися для цього знання.

Хлопець застосував метод прямого тиску (дозволяє тримати під контролем масивну кровотечу), якому навчився за день до обстрілу на тренінгу із зупинки кровотеч БФ PULSE для військових та їхніх родин.

Ігор крайній справа, фото PULSE
Фото: PULSE
Ігор крайній справа, фото PULSE

Про це повідомляє БФ PULSE.

28 квітня їхні інструктори саме провели навчання з зупинки кровотеч в Одесі, Ігор навчався в цій групі.

"Вже за добу його навички зазнали важкого випробування, коли російська балістична ракета вдарила по цивільних, що гуляли біля моря після обіду. Це – ілюстрація жорстких і кривавих реалій, в яких ми живемо. Це – яскравий приклад того, наскільки важливо навчатись і навчати першій допомозі", – каже співзасновник PULSE Федір Сердюк.

PULSE є сертифікованим тренінговим центром NAEMT (Національної асоціації екстрених медичних техніків США). Навчання відбувається за стандартами армій країн НАТО.

  • Вдень 29 квітня ворог завдав по Одесі балістичнного удару. Було пошкоджено будинок скандально відомого президента юридичної академії Ківалова, сам він отримав поранення. Внаслідок удару загинули люди і собака, який був на прогулянці. 
  • У ніч на 1 травня росіяни знову вдарили по місту. Троє людей загинули, ще троє поранені. 
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